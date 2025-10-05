Mataron de un balazo a un jubilado frente a su esposa

Un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda de un jubilado de 77 años y le dispararon a sangre fría, hiriéndolo de muerte frente a su esposa, porque se resistió a que le robaran un teléfono inalámbrico que tenía en su domicilio.

El hecho se produjo cuando cuatro malvivientes entraron armados a la finca habitada por el matrimonio, situada en calle Uruguay al 3800, casi en el cruce con Garibaldi, en Claypole.

Trascendió que los hampones pretendieron apoderarse del teléfono y se produjo un fuerte forcejeo con la víctima, a quienes enseguida le tiraron un tiro que terminó siendo certero.

Los peritos de la Policía Científica revisaron el cuerpo del jubilado y lograron determinar que presentaba un impacto de arma de fuego en la región del cuello. Los agentes de la comisaría Sexta del distrito y consiguieron apresar a dos sospechosos, de 25 y de 29 años; y ahora buscan a los demás implicados.