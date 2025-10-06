Apuñalaron a un joven frente a su casa de Villa Elvira

En el medio de una ola imparable e histórica de inseguridad en la ciudad de La Plata, que las autoridades no logran ponerle un freno, un joven fue apuñalado en las últimas horas cuando regresaba a su casa, y aunque el caso es de extrema urgencia, los agentes policiales todavía no pudieron dar con el responsable, señalaron fuentes oficiales.

Todo ocurrió la noche del sábado, cerca de las 23, en avenida 13 y calle 96, en el límite entre los barrios de Villa Elvira y Aeropuerto. La víctima arribó a su domicilio a bordo de un auto Peugeot de color blanco cuando entonces surgió de la nada un sujeto y le clavó un cuchillo en el cuerpo, por motivos que hasta el cierre de esta edición no habían sido esclarecidos. “Pudo haberse tratado de un robo, o de un intento de robo”, admitió un pesquisa con acceso a la causa.

Lo cierto es que tras el ataque, el implicado se dio a la fuga con rumbo desconocido y todavía nada se sabe de él, pese al operativo cerrojo que llevaron a cabo las autoridades de la fuerza.

En tanto, el damnificado fue contenido por los propios vecinos, quienes llamaron al 911. Poco después, sin llegar a perder la consciencia, fue trasladado de urgencia en una ambulancia hasta un centro médico, donde fue recibido en el área de la guardia. Los voceros consultados evitaron precisar su estado de salud.

Reclamos vecinales

A la escena llegaron numerarios policiales y también peritos de la Policía Científica, quienes vallaron el lugar y buscaron pruebas con el fin de capturar al criminal. También revisaron diferentes cámaras de seguridad del área, tanto públicas como privadas.

“Acá ya no se puede vivir tranquilo”, dijo un frentista. Y añadió: “Hace unos días le robaron a una mujer cuando volvía del trabajo, y a la vuelta entraron a una casa”. Otra lugareña agregó: “Pedimos más controles, patrulleros. No puede ser que ataquen a un chico que solo llegaba a su hogar”. Un tercero expuso lo mal que viven: “Esto pasa todos los días. No sabés si volvés a tu casa, a ver a los tuyos, porque te pueden matar por nada. Por un celular. Veo en los diarios que cambian constantemente los jefes policiales, los comisarios, y en realidad la historia es la misma de siempre. Este barrio está liberado, porque sinceramente no se ve un solo patrullero. Nadie nos cuida, nadie vigila. Acá pasa de todo todos los días”.

La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción en turno, donde se abrió una causa penal caratulada por el momento como “lesiones”.