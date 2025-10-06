Se distrajo con el celular, chocó contra un auto y terminó volcando

A la mañana, alrededor de las 9:20, se registró un accidente de tránsito en la intersección de calle 46 entre 16 y 17, casi diagonal 73, en la ciudad de La Plata.

Según el informe del personal que acudió al lugar a bordo, una mujer alertó sobre el siniestro. Al arribar, los efectivos constataron la presencia de un vehículo Renault Clio Mío volcado y un Fiat Punto que también se encontraba involucrado.

De acuerdo con las declaraciones, el conductor del Clio, circulaba a baja velocidad, cuando recibió un mensaje en su teléfono celular, desvió la mirada y, al volver a enfocarse en la calle, colisionó contra el Fiat Punto, que estaba mal estacionado.

En el lugar intervino personal del SAME y Defensa Civil, quien brindó asistencia médica en el sitio sin necesidad de traslado. También trabajaron efectivos del Comando 911 y agentes de Tránsito municipal, que realizaron un corte preventivo para ordenar la circulación.