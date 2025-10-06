Choque y heridos en 13 y 32

Dos autos chocaron este domingo en un sector muy transitado de la ciudad y tres personas culminaron con heridas, indicaron voceros de la fuerza.

Por causas que son motivo de investigación, colisionaron en la intersección de las avenidas 13 y 32 un Toyota Elios y un Fiat Palio. En el primero viajaba un agente junto a su padre y su hermana, y todos debieron recibir asistencia médica, para luego ser trasladados a la clínica Ipensa. Por fortuna, del otro rodado nadie salió herido.

En esa misma esquina se produjo un suceso similar la semana pasada, y en este caso trabajaron los peritos de la Policía Científica para establecer las causales del incidente vial, que por suerte en esta ocasión no arrojó víctimas fatales.