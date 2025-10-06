Horror: asfixió y golpeó hasta la muerte a su hijastro de cuatro años
El ingreso del menor sin vida al hospital activó el protocolo judicial y permitió reunir las pruebas que llevaron a la captura del sospechoso.
Un hombre de 30 años fue detenido en Moreno por asfixiar y golpear a su hijastro de cuatro años.
Todo salió a la luz con el ingreso del menor al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, sin signos vitales. Los profesionales constataron lesiones compatibles con maltrato físico, lo que activó el protocolo judicial correspondiente.
Efectivos entrevistaron a la madre, de 25 años, quien manifestó que su hijo le había contado en varias oportunidades que era golpeado por su padrastro, de nacionalidad boliviana.
Ante las contradicciones en el relato de la pareja y las evidencias recolectadas en el domicilio, se capturó al sospechoso, quien admitió el hecho y dijo que lo golpeó y le tapó la cara con una almohada.