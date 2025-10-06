Una alumna de un colegio platense hospitalizada tras una golpiza

Una alumna de un colegio platense debió ser hospitalizada luego de haber sufrido una paliza por parte de una compañera suya, quien por el momento no recibió ningún castigo.

El hecho tuvo lugar el viernes en la Escuela Primaria Número 15 emplazada en 4 y 63, cuando la agresora atacó a la víctima en el patio, durante el recreo, y también en el aula. Debido a las lesiones, tuvo ser que trasladada hasta el Hospital Sor María Ludovica, donde fue atendida.

La madre de la damnificada relató que desde el centro educativo minimizaron el incidente aduciendo que se trató de un “juego de niñas”, y también comentó que la implicada ya había tenido otros episodios de violencia.

Lo cierto es que aún no se tomaron medidas para con la agresora, quien hoy deberá asistir a clases junto a la víctima, compartiendo de nuevo un espacio físico pese a los peligros que eso conlleva.