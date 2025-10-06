Violento ataque en el centro de La Plata: un joven fue apuñalado durante un robo

Un nuevo hecho de violencia sacudió el corazón de La Plata. En la madrugada del sábado, un joven de 27 años fue brutalmente atacado a cuchillazos en plena vía pública, en la zona de 10 entre 48 y 49, luego de que dos hombres intentaran robarle sus pertenencias.

Según informaron fuentes policiales, la víctima —identificada como Walter Marcelo Almirón— caminaba junto a un grupo de amigos cuando los agresores se les acercaron y les pidieron cigarrillos. Ante la negativa, comenzaron a golpearlo hasta que uno de ellos extrajo un elemento punzante, similar a un picahielo, y le asestó varias puñaladas en el pecho y el abdomen.

Tras el ataque, los delincuentes le robaron el celular y la billetera antes de darse a la fuga. Almirón fue asistido por el SAME y trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde debió ser intervenido quirúrgicamente por una grave herida en el colon.

De acuerdo con el parte médico, su estado es delicado y la recuperación demandará al menos un mes. La Policía logró detener a los dos sospechosos, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia bajo la carátula de tentativa de homicidio y robo agravado.