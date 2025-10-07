Suma tensión por un motín en un instituto de menores de Abasto

Momentos de extrema tensión se vivieron en un instituto de menores de nuestra ciudad, donde un grupo de adolescente provocaron serios disturbios dentro de las instalaciones y encendieron las alarmas de las autoridades. Tras el episodio comenzó la investigación para determinar cuáles fueron los motivos por los cuáles los internos llevaron adelante la violenta protesta.

El hecho ocurrió en el Centro de Recepción “Eva Perón” ubicado en la zona de avenida 520 y 226 de la localidad platense de Abasto. El motín se inició durante las últimas horas del domingo y las primeras de este lunes, generando una verdadera preocupación debido a que los jóvenes que están alojados allí actuaron con crudeza y hasta terminaron golpeando a algunos asistentes.

Si bien restan esclarecerse algunos detalles acerca de lo ocurrido, trascendió que el conflicto se originó principalmente por la falta de higiene y de visitas, sumado a las malas condiciones de alimentación a la que serían sometidos los adolescentes que están detenidos. Eso derivó en una enérgica queja que incluyó el incendio de varios objetos del mobiliario.

A pesar de que, afortunadamente, la situación no pasó a mayores, la tensión fue aumentando con el correr de los minutos debido a que los internos prendieron fuego en el establecimiento. Asimismo, al menos dos celadores resultaron golpeados por los mismos reclusos que iniciaron la revuelta, quien no sufrieron heridas de gravedad.

Sospechan de algo orquestado

Durante el motín, los propios adolescentes grabaron con sus celulares varios pasajes de la protesta que luego las compartieron en sus cuentes de redes sociales. En las imágenes se puede observar a uno de los implicados, gritando y mostrando con su cámara algunos de los elementos que habían incendiado momentos antes.

Según destacaron los voceros abocados al caso, los sospechosos de haber iniciado los disturbios están alojados en ese instituto por causas relacionados a robos y homicidios. Además, señalaron que los mismos fueron trasladados hacia otro sector como una de las medidas tomadas poco después de que se originó el violento suceso.

En este sentido, vale aclarar que lo ocurrido en el Centro de Recepción no se habría tratado de un hecho aislado, si no que, por el contrario, hechos similares habrían tenido lugar en otras instituciones con las mismas características. Incluso, a la misma hora en la localidad de Pablo Nogués se registró un episodio idéntico, que duró alrededor de 40 minutos y en el que hubo trabajadores que fueron tomados de rehén.