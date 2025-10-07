El calorcito de octubre cobijó otra jornada con goles, festejos y mucha hidratación para los chicos del fútbol infantil platense

Después de dos fines de semana en los que la lluvia y el mal clima se interpuso en las ganas de los nenes de jugar a la pelota, el primer sábado de octubre encontró a más de cien mil nenes de toda la región que formaron parte del fenómeno que despierta el fútbol infantil platense, repartido en distintas ligas y categorías entre La Plata, Berisso y Ensenada.

En el marco de la primera fecha de la zona II Integración de Lisfi, los nenes que nacieron en el año 2016 y que juegan en La Plata V y en el Ateneo Juvenil de ensenada, protagonizaron un verdadero partidazo en la canchita que está en el barrio de La Favela, frente a los denominados monoblocks.

Tras un primer tiempo con muchas llegadas y remates en los palos bajo un intenso calor que se sintió durante el primer sábado de octubre, el encuentro se definición en el segundo tiempo con tres goles (uno de ellos ni bien arrancó el complemento) a favor de La Plata V por 2 a 1.

En la misma jornada, en la cual las delegadas y representantes de ambos clubes permanecieron manteniendo el orden y coordinando todo en la mesa en donde los nenes pasaron a poner la firma antes de entrar a la cancha, los locales de Tolosa también ganaron los partidos de las categorías 2012 y 2013 (ambos por 1 a 0), festejaron con una goleada en la 2015 (9 a 1), mientras que los chicos de Ensenada ganaron por goleada el partido de la 2014 y también resultaron vencedores en los encuentros de la 2018 y la 2019.

Además, el partido de la 2017 de la primera fecha de la zona intermedia de Lisfi entre estas dos instituciones terminó igualado.

También por la quinta fecha de la zona 1 del Torneo Clausura de la misma Liga, Estudiantes no dejó dudas y ganó todos los partidos contra Ateneo Popular en City Bell, mientras que por el mismo torneo Gimnasia, a excepción del partido de la 2012, también le ganó el resto de los encuentros a los nenes de Crisfa, institución que ha crecido tanto que presenta equipos en distintas Ligas como lo es también la Amateur Platense.

Los diferentes torneos ingresaron en una etapa de definiciones y en los próximos cuarenta y cinco días se empezarán a resolver los ascensos, descensos y los campeones.