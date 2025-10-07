El Vélez de Guillermo se lo empató con diez a Riestra

Deportivo Riestra y Vélez protagonizaron este lunes un vibrante empate 2-2 en un Guillermo Laza que inauguró iluminación por la undécima fecha del Torneo Clausura cuyo Grupo B continúa liderado por el Malevo secundado por el Fortín a un punto. En un trámite intenso, cortado y raspado, el local abrió la cuenta con gol de Alexander Díaz tras un lateral, igualóLisandro Magallán de cabeza en una revancha personal tras varios errores pasados y parecía que se lo llevaba el local con el tanto de laboratorio de Jonathan Herrera, máxime cuando la visita se quedó con diez promediando el complemento por la roja a Matías Pellegrini. Sin embargo, también de córner, Mateo Ramírez empató cabeceando en contra.

Por otra parte, al cierre de esta edición, en Avellaneda, la Academia, que venía de quedar eliminado con River por Copa Argentina tras la derrota 1-0 en Rosario, recibía a Independiente Rivadavia de Mendoza con la necesidad de ganar para meterse en puestos de playoffs. Con pocas llegadas a las áreas, tanto Racing como la Lepra mendocina no podían romper la paridad en 0.