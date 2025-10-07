José Araujo interpretará las seis Suites para violoncello de Bach en el Teatro Argentino

El violoncellista José Araujo será el protagonista de dos conciertos imperdibles del Ciclo de Música de Cámara del Teatro Argentino de La Plata. Las presentaciones se realizarán los sábados 11 y 18 de octubre a las 19 horas en la Sala Astor Piazzolla del Centro Provincial de las Artes, ubicado en avenida 51 entre 9 y 10, con entrada gratuita y reserva online.

Los recitales, organizados por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires con el apoyo de la Fundación Teatro Argentino, ofrecerán la integral de las seis Suites para violoncello solo de Johann Sebastian Bach, consideradas una de las obras más sublimes del repertorio barroco. El programa del sábado 11 incluirá las tres primeras suites, mientras que el sábado 18 completará el ciclo con las restantes.

Compuestas entre 1717 y 1723, las Suites para cello de Bach se estructuran en una sucesión de danzas y se destacan por su profundidad expresiva y su exigencia técnica. Durante mucho tiempo fueron consideradas simples estudios hasta que el legendario cellista Pablo Casals las llevó a los escenarios a comienzos del siglo XX, revelando su verdadera dimensión artística.

José Araujo es uno de los intérpretes argentinos más destacados de su generación. Se graduó en el Conservatorio de París y fue invitado por el maestro Janos Starker a estudiar en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Actualmente es Solista Principal de Violoncello de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, y en 2019 recibió el Premio “Revelación” de la Fundación Konex.

Con esta propuesta, el Teatro Argentino invita al público a disfrutar de una experiencia única: las seis Suites para violoncello de Bach interpretadas por un artista de excelencia, en dos veladas que prometen ser de alto vuelo musical.