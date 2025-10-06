La Costa Geek vuelve con una edición especial en San Bernardo

En esta oportunidad, la propuesta celebrará un nuevo aniversario con una edición temática de terror, que contará con la participación de destacados invitados y una amplia variedad de actividades. Entre las y los cosplayers presentes se destacan @Seshira.cos (Bahía Blanca), @Bloomix.cos y Munchkin.cos (Mar del Plata).

El encuentro también ofrecerá un sector de arte con la presencia de reconocidos artistas como Pablo Carra (Mar del Plata) y Lucía Llañó (La Lucila del Mar), además de otros exponentes locales y regionales.

Por primera vez en La Costa se llevará adelante un concurso de dioramas, sumándose a los ya tradicionales concursos de cosplay, baile y dibujo, todos con premios en efectivo.

La Municipalidad de La Costa acompaña la realización de este evento, que promueve la cultura juvenil, el arte y el encuentro comunitario en un espacio de diversidad y creatividad.