La NASA afirma que podría lanzarse la próxima misión Artemis en febrero

La Luna vuelve a ocupar un lugar central en la agenda espacial mundial. Más de medio siglo después del Apolo 11, Estados Unidos se prepara para regresar con un plan mucho más ambicioso que el de las décadas de 1960 y 1970. Ya no se trata solo de plantar una bandera, sino de quedarse allí durante largos períodos, explorar recursos valiosos y usar al satélite como plataforma para saltar hacia Marte y otros destinos del Sistema Solar.

El nombre de este programa es Artemis, hermana gemela de Apolo, y sus misiones están llamadas a marcar un antes y un después en la exploración humana del espacio profundo. El proyecto no es únicamente un esfuerzo de la NASA. Decenas de países participan a través de los Acuerdos Artemis, un marco diplomático que busca establecer reglas claras para evitar conflictos y garantizar que la explotación de recursos se realice bajo pautas compartidas.

Entre ellos se encuentra Argentina, que se prepara para contribuir con su propio satélite Atenea en la misión Artemis 2. De esta manera, lo que antes parecía solo un logro estadounidense hoy se transforma en una empresa global que combina intereses científicos, geopolíticos y económicos.