Edelap impulsa la formación digital de jóvenes con un nuevo curso y un Centro de Formación en La Plata

La empresa distribuidora de energía eléctrica Edelap anunció el lanzamiento de un nuevo curso dirigido a estudiantes del último año de escuelas secundarias, que apunta a fortalecer la inclusión digital y abrir oportunidades de crecimiento para las nuevas generaciones. Se trata del programa “Ciudadanía Digital y Proyectos de Vida”, una propuesta que tiene como objetivo formar usuarios digitales seguros, críticos y proactivos, capaces de desenvolverse con confianza en el mundo digital y en el mercado laboral del futuro.

La iniciativa surge a partir de una alianza estratégica entre Edelap, Fundación Compromiso y Potrero Digital, instituciones que vienen desarrollando programas de impacto social en distintas comunidades. En este caso, la propuesta refuerza el compromiso de la distribuidora con la educación, la innovación y el desarrollo local, brindando a los jóvenes herramientas para aprovechar de manera responsable y eficiente las tecnologías digitales que atraviesan la vida cotidiana.

En paralelo al lanzamiento del curso, la compañía inauguró un nuevo Centro de Formación para la comunidad, ubicado en el casco urbano de La Plata. El espacio fue diseñado con el propósito de fomentar la inclusión digital, inspirar talentos y generar un ámbito de encuentro donde vecinos y estudiantes puedan capacitarse en competencias que abren la puerta a nuevas oportunidades de empleo y crecimiento personal.

“El mercado laboral demanda cada vez más conocimientos vinculados al manejo de herramientas digitales y a las habilidades blandas que permiten integrarse en equipos de trabajo. Con este programa buscamos acompañar a los jóvenes en ese proceso de preparación para su futuro”, explicaron desde Edelap durante la presentación.

Las inscripciones al curso ya están abiertas y cuentan con cupos limitados. Los interesados pueden conocer todos los detalles e inscribirse a través de la página oficial de la empresa: www.edelap.com.ar/sostenibilidad/educacion/.