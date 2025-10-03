La UNLP avanza en el Ranking QS y se consolida como la segunda mejor universidad argentina

La medición, elaborada por la consultora británica Quacquarelli Symonds, pondera indicadores clave como la reputación académica, la opinión de empleadores, la producción científica, el impacto de las publicaciones, el grado de internacionalización, la proporción de docentes con doctorado y la relación entre estudiantes y profesores.

En el plano regional, el ranking volvió a ser liderado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida por la Universidade de São Paulo y la Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ambas de Brasil. El Tecnológico de Monterrey (México) ocupó el cuarto lugar, mientras que la Universidade Federal de Río de Janeiro completó el top 5.

La Universidad de Buenos Aires se ubicó en el décimo puesto a nivel regional y se mantiene como la mejor del país. Le sigue la UNLP en el puesto 21, consolidándose como la segunda argentina mejor posicionada. En tercer lugar, nacional aparece la Universidad Austral, que se ubicó en el puesto 25 del ranking latinoamericano.

Además, otras diez instituciones argentinas lograron ingresar al top 100 de la región: la Universidad Nacional de Córdoba (33), la Pontificia Universidad Católica Argentina (40), la Universidad Torcuato Di Tella (48), la Universidad de San Andrés (51), la Universidad Nacional de Rosario (62), la Universidad Nacional del Litoral (87), la Universidad de Palermo (95), el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (97) y la Universidad Nacional de Cuyo (97).

Con esta nueva posición, la UNLP refuerza su proyección internacional y consolida su prestigio como una de las principales universidades de América Latina. Según el informe, la casa de estudios obtuvo resultados sobresalientes en reputación académica (97,5 puntos), redes internacionales de investigación (96,7 puntos) e impacto web (99,6 puntos). Estos indicadores reflejan su capacidad de generar, producir y difundir conocimiento con alcance global.

La edición 2026 del Ranking QS confirma la importancia de las universidades públicas argentinas en el contexto latinoamericano y la competitividad de la UNLP en la construcción de una educación superior de calidad, inclusiva y con fuerte compromiso social.