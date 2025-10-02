La Costa conmemora el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama

En el marco de Octubre Rosa, la Municipalidad de La Costa invita a vecinos y vecinas a sumarse a las distintas propuestas deportivas y recreativas que se desarrollarán a lo largo del mes, con el objetivo de promover la concientización y la prevención del cáncer de mama.

El calendario de actividades incluye:

Correcaminata:

San Clemente: sábado 4 de octubre, 10.00 hs, Av. Costanera y Av. II.

Santa Teresita: domingo 12 de octubre, 10.00 hs, Av. Costanera y calle 39.

Mar de Ajó: sábado 18 de octubre, 10.00 hs, Sacconi e Irigoyen.(Sin inscripción previa)

Charla preventiva sobre el cáncer de mama

Miércoles 8 y 22 de octubre, 10.00hs, CAPS Parque Golf (Calle 103 y 125)

Martes 21 de octubre, 8.30hs, CAPS Mar de Ajó (Sarmiento esquina Santiago del Estero)

Viernes 24 de octubre, 19.00hs, CAPS Costa Azul ( Moreno y Catamarca)

Clase de Zumba:

Santa Teresita: domingo 12 de octubre, 10.00 hs, Av. Costanera y calle 39.

Mar de Ajó: domingo 18 de octubre, 10.00 hs, Sacconi e Irigoyen.(Actividad libre y gratuita)

Mamografías a demanda

Lunes 29 y martes 30 de octubre, de 11.00 a 18.00hs, Centreo Municipal de Diagnostico – La Marejada(Consultar por preparación previa)

Mamografías y Ecografías Ginecologicas a demanda

Martes 14 de octubre, de 8.30 a 14.00hs, Hospital Municipal de San Clemente del Tuyú (Av. San Martin 505)