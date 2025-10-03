El Coliseo Podestá renueva su cartelera

El Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata presentó una nueva cartelera para el mes de octubre con propuestas que incluyen teatro, música, comedia y eventos culturales de primer nivel.

La agenda se puse en marcha ayer con La vez que morimos de amor, espectáculo que fusiona la música de Diego Martez y la literatura de Malena Martinic Magan en la Sala China Zorrilla, y continua el jueves 9 a las 20:00 con Desconcierto, protagonizada por Paula Fernández Valdez.

En tanto, el viernes 10 a las 21:00, llega la esperada comedia La Gambeta, con Yayo Guridi, Luis Rubio, Martín Vázquez y Pichu Straneo, y el jueves 16 a las 20:00 será el turno de Tus buenas chauchas, dirigida por David Masajnik.

Asimismo, el viernes 17 desde las 21:00 Jairo subirá al escenario con su tour 50 años con la música, y el sábado 18 a las 20:00 Sergio Feferovich presentará La música de las ideas, espectáculo que combina su profundo conocimiento musical con su carisma para explorar los estados de ánimo y las experiencias de la vida.

Además, el jueves 23 a las 20:00 la Sala China Zorrilla recibirá a Acassuso, una comedia dramática del Grupo Teatral Amadeus dirigida por Juan Pablo Parodi, y el viernes 24 a las 21:00 se presentará la obra multipremiada Modelo Vivo Muerto, de la compañía Bla Bla & Cía.

El sábado 25 desde las 21:00, a su vez, llegará El Debate, con Enrique Dumont y Gabriel Rovito, dirigida por Manuel González Gil, mientras que el miércoles 29 a las 20:00 subirá a escena La mágica locura, con Diego Brasich y Paula D´ Ambra.

El cronograma continuará el viernes 31 a las 21:00, cuando Germán Palacios e Inés Estévez protagonizarán El hombre inesperado. Además, durante todo el mes continuarán las visitas inmersivas y las funciones gratuitas especiales de Juan Moreira, una leyenda popular, destinadas a instituciones educativas con cupos agotados.