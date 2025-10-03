Encuentro de reflexión y propuestas sobre educación en San Vicente

La Universidad de San Vicente fue sede de un encuentro de intercambio destinado a jóvenes de 16 a 26 años, bajo el lema “Las Juventudes y la Educación: Propuestas para el presente y el futuro”.

El encuentro convocó a estudiantes, docentes y referentes de la comunidad, tanto del ámbito deportivo, cultural, empresarial, de la administración pública, y de los centros de estudiantes, como así también, de la militancia política, quienes trabajaron en comisiones sobre distintos ejes vinculados a la educación, compartiendo ideas, inquietudes y propuestas con el objetivo de proyectar el futuro de la juventud en el distrito.

Durante la actividad participaron el intendente Nicolás Mantegazza y el ex ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, candidato a diputado nacional y referente en proyectos educativos.

Ambos conversaron con los jóvenes sobre la importancia de fortalecer el acceso a la educación superior y destacaron el desafío de consolidar la Universidad de San Vicente como Universidad Nacional, lo que permitirá garantizar más oportunidades de formación y desarrollo para la juventud local.

En este marco, Mantegazza agregó que “me parece que una de las preocupaciones más importantes que estamos teniendo hoy, para todos los estratos sociales, pero principalmente para los jóvenes, es la cuestión laboral, esa poca perspectiva de conseguir un empleo”.

El mandatario local afirmó además que “es sumamente significativa la educación en el crecimiento y desarrollo de un país, por eso, este diálogo es fundamental. Con lo cual es importante tomar información para poder hacer ajustes en el futuro”.

Finalmente, sostuvo que “estamos convencidos que proyectos como estos son los que cambian la realidad de una ciudad, de un municipio, y esta serie de acuerdos nos permiten construir las conclusiones más certeras y cercanas a la realidad que necesita San Vicente”.

La propuesta reafirma el compromiso de la gestión municipal, de seguir ampliando derechos y consolidando a la UNSaV como un espacio de formación, integración y crecimiento, donde las juventudes sean protagonistas en la construcción del futuro de San Vicente.