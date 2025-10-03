Enredos y carcajadas en la Sala Discépolo con Bye Bye

La Sala Armando Discépolo de La Plata presenta Bye Bye, una comedia de enredos dirigida por Diego Rinaldi que promete risas aseguradas. Con un humor fresco, malentendidos e identidades cruzadas, la obra reúne a un elenco destacado integrado por Fabio Prado González, Rocío Santamaría, Oscar Ferreyra, Mariana Torres, Fredy Magliaro, Mariela Marconi, Anahí Carnavale, Mariel Santiago y Mabel Campos.

La puesta se convierte en una opción ideal para disfrutar en familia o con amigos, gracias a su ritmo ágil y personajes entrañables. Las funciones se realizan los sábados a las 21 y los domingos a las 20, en la sala de calle 12 entre 62 y 63. La entrada es libre y gratuita, y se retira en boletería una hora antes.