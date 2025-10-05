San Guillermo, reserva de biosfera única de Argentina y América

El Parque Nacional San Guillermo es uno de los parques menos visitados del país por su difícil acceso y cuenta con un espectáculo de paisajes inmensos y extremos, con abruptas quebradas y vastos desiertos entre la cordillera y la precordillera.

Ubicado en la provincia de San Juan, conserva 166 mil hectáreas de las ecorregiones Altos Andes, Puna y Monte de Sierras y Bolsones.

Vale resaltar que desde 1980 integra la primera Reserva de Biosfera designada en Argentina por su valor ecológico y cultural.

Se encuentra en el extremo norte de la provincia de San Juan, dentro del macizo andino con dos grandes unidades morfológicas: montañas (por encima de los 3.100 m) y llanos (3.000 y 4.200 m), con comunidades puneñas y altoandinas.

Además, hay quebradas con formaciones del monte (2.100 y 3.100 m). En el norte de la reserva, contiene lagunas aisladas con la típica avifauna de alta montaña.

El área alberga la mayor población de vicuñas, el más pequeño de los camélidos, al sur de la región.

Su cuerpo está adaptado al ambiente riguroso de los Altos Andes y la Puna. Dos capas de lana protegen a este animal del frío intenso, a la vez que su coloración la integra en el paisaje, confundiendo a los predadores como el puma.

Cuando corre alcanza velocidades de hasta 47 km/h. San Guillermo reúne una de las mayores concentraciones de estos mamíferos, cuyas poblaciones se hallan en franca recuperación luego de haber estado en serio riesgo.

Las actividades humanas, datadas en 6.500 años antes del presente, demuestran la relación e interés que existía por estos animales. En la actualidad se encuentran en un proceso de recuperación luego de haber sufrido una notoria reducción poblacional desencadenada por un brote de sarna.