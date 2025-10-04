Revelan nuevas claves sobre la evolución de las plantas terrestres

Un equipo científico internacional, en el que participó el investigador del Conicet Javier Moreno, secuenció y analizó 123 genomas de briófitas, el segundo grupo más numeroso de plantas terrestres después de las plantas vasculares. El trabajo, publicado en Nature Genetics, constituye el relevamiento genómico más amplio de este grupo de plantas y abre nuevas puertas para entender cómo lograron sobrevivir y prosperar durante más de 500 millones de años.

Las briófitas suelen pasar desapercibidas por su tamaño pequeño y su estructura simple. Sin embargo, son piezas clave de los ecosistemas, colonizan todo tipo de ambientes y existen más de 20 mil especies en el mundo. Hasta ahora, sólo se conocían genomas de unas pocas especies, lo que limitaba la comprensión de su diversidad biológica y química, así como de las razones de su perdurabilidad y dispersión. El estudio reveló que las briófitas poseen una mayor diversidad de familias de genes que las plantas vasculares, incluyendo un número sorprendentemente alto de genes únicos. Muchos de ellos parecen haberse originado de manera reciente, o haber sido adquiridos por transferencia horizontal desde microorganismos, un proceso que les habría otorgado ventajas adaptativas frente a cambios ambientales. “Estos hallazgos muestran que, a pesar de su simplicidad, las briófitas cuentan con un arsenal genético sumamente innovador”, explicó Moreno.