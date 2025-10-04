Se suspendió la Maratón UNLP a causa de la tormenta en La Plata

La UNLP comunicó que se decidió la suspensión de la maratón que estaba planificada para este domingo a la mañana. De acuerdo a esa comunicación, la actividad atlética fue cancelada debido al alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). "La Maratón UNLP del domingo 5 de octubre y la jornada de acreditación del sábado 4 se suspenden por seguridad de todos", dice el comunicado que circuló en las redes sociales.

Los organizadores de la Maratón UNLP Delfor De La Canal indicaron además que pronto será informada la nueva fecha, por lo que se requirió a los inscriptos que estén atentos a lo que se comunique en la redes sociales de @bienestaruniversitariounlp. La nueva Maratón de la UNLP estaba prevista para el domingo a las 8.40 con un desarrollo de varias horas, por lo que se preveían cortes de tránsito hasta cerca de las 11 para garantizar la seguridad de los corredores.