Miles de fieles peregrinaron a la Basílica de Luján

La 51 edición de la peregrinación anual hacia la Virgen de Luján se celebró este fin de semana, con miles de devotos que caminaron desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El lema de este año es: “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

Los que salieron a pie completaron los 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano, aunque depende del punto de partida algunos lo hacen más cerca de la Basílica, las jornadas se extendieron durante toda la madrugada y mañana de hoy. La actividad se inició a las 7:00 con una misa central en el Santuario, la cual fue presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva. Los grupos caminaron por la Ruta Nacional N°7 hasta llegar al centro de la ciudad de Luján, donde participaron de la misa principal a las 15:00 horas, aunque se realizaron misas durante todo el día. En cada etapa se dispusieron 58 puestos sanitarios, 14 espacios de apoyo a lo largo del recorrido, abastecimiento de agua y alimentos gratuitos, para quienes necesitaran descanso o atención médica. Además, la empresa AySA montó un operativo especial con 12 camiones cisterna para abastecer de agua potable a los fieles durante toda la caminata.

Los peregrinos durante la noche encendieron una vela en señal de oración y también en la Basílica se podía dejar donaciones de alimentos no perecederos, que van a ser destinados a organizaciones sociales.

Recordemos que la primera edición de la caminata se realizó en 1975, cuando un grupo de jóvenes de movimientos juveniles, junto a sacerdotes, emprendieron la caminata hacia el santuario de la Virgen de Luján para repartir su fe. Esta caminata se dio en medio de la tensión política y social que generaba la última dictadura militar, el lema fue "la juventud peregrina a Luján por la patria". Así, fue como comenzó lo que hasta hoy es un acto de fe popular con participación masiva todos los años.