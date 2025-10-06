Comienza la preinscripción para el ingreso a los colegios de la UNLP

Los colegios dependientes de la Universidad Nacional de La Plata darán inicio el día de hoy a su período de preinscripción. Así, los aspirantes a los niveles inicial y primario de la Escuela Graduada “Joaquín V. González”, y los aspirantes a los colegios de nivel secundario (Colegio Nacional, Liceo Víctor Mercante y Bachillerato de Bellas Artes) se podrán inscribir desde hoy de manera virtual y tendrán tiempo hasta el próximo 24 de este mes. El número de sorteo se notificará al correo electrónico consignado por el interesado. Una vez asignado el número de sorteo, no se admitirán pedidos de renuncia a la preinscripción. Sumado a esto, el sorteo público para la asignación de las vacantes a los aspirantes inscriptos será el martes 18 de noviembre. El mismo, vale aclarar, se transmitirá en vivo y en directo vía streaming. Una vez realizado el sorteo de cada colegio se publicarán inmediatamente los resultados en la web. Asimismo, aclararon las autoridades que estará disponible un canal de consulta vía Telegram ante cualquier duda.