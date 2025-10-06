En La Plata avanzan en la recuperación de mobiliario y frentes vandalizados

La comuna platense extendió el alcance de la iniciativa "Ciudad Limpia" durante los últimos días, logrando la recuperación de más de un centenar de nuevos frentes mediante tareas de limpieza y pintura en fachadas, paredes, persianas y mobiliario urbano.

Así, el programa implementado por más de 50 agentes con 6 camionetas y 4 camiones de hidrolavado llevó a cabo tareas en 88 casas y edificios y en 41 locales comerciales, además de renovar la cartelería sobre la bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata.

En paralelo, las cuadrillas municipales trabajaron sobre las fachadas del centro médico ubicado en avenida 44 entre 1 y 2 y el Club Ateneo Popular de avenida 32 entre 116 y 117, y finalizó las tareas sobre el frente del Colegio Normal Nº2, ubicado en calle 5 esquina 57.

En el mismo marco, “Ciudad Limpia” inició el lavado de vehículos municipales de Control Urbano, Seguridad y otras áreas operativas para garantizar la correcta conservación de la flota y fortalecer las acciones de higiene y orden.

Cabe mencionar que esta propuesta ya superó un total de 7763 mil frentes y espacios vandalizados recuperados en distintos puntos del partido.