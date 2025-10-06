Citrina Folk se consagró ganadora de la séptima edición de "Energía Itinerante Música" en La Plata

En una noche inolvidable a puro ritmo y emoción, Camuzzi celebró la gran final de la séptima edición del concurso “Energía Itinerante Música” este jueves 2 de octubre, en la cual se consagró ganadora la banda Citrina Folk. La jornada de cierre tuvo como escenario el Teatro Ópera de La Plata, con entrada libre y gratuita, y se transmitió también de manera online para que todo el público pudiera disfrutarla.

El evento, conducido por la periodista Ayelen Velazquez, contó con la presentación en vivo de los cinco finalistas seleccionados: Citrina Folk, Gaspar L, Nahuen, Rama MC y Ver7igo. Además, tuvo un cierre musical de lujo a cargo de la reconocida banda platense Estelares, que hizo vibrar a todos los presentes con su talento.

El jurado especializado que estuvo presente en la final tuvo en sus manos la elección del ganador de esta nueva edición de “Energía itinerante Música” y estuvo compuesto por figuras como Gabriel Pedernera (guitarrista, productor y miembro de la banda Eruca Sativa), Tery Langer (guitarrista, cantante, compositor, productor y miembro de Carajo y Arde la sangre) y Bruno Larocca (periodista, crítico y cronista de Rolling Stone Argentina, autor del libro “Voces, Tiempo, Verdad” - No Nos Cuenten Cromañón, coconductor del programa “Demos un Grito de Guerra” en AM 1030 Radio Del Plata y exdirector de Mavirock Revista).

A su vez, la audiencia participó de forma presencial y virtual, con más de 1.200 votos, para sumar puntos a su artista favorito. Mientras que Citrina Folk obtuvo el primer lugar, la banda musical Ver7igo se llevó el segundo premio gracias al apoyo del público, que la acompañó con el 30% de los votos. Ambos proyectos musicales recibieron un premio económico destinado a seguir fortaleciendo su desarrollo artístico. Sin embargo, cada artista que atravesó las diferentes instancias del concurso tuvo una posibilidad única para visibilizar todo su talento y pasión por la música.

Reafirmando su compromiso social, Camuzzi invitó a los asistentes a la final a colaborar con la colecta solidaria a beneficio del Banco Alimentario de La Plata, acercando tres alimentos no perecederos al ingreso del evento. La gran recaudación alcanzada será duplicada por la compañía.

Con “Energía Itinerante Música”, certamen que tiene lugar desde 2019 y que recorre distintas localidades del país que forman parte de la zona de concesión de Camuzzi, el objetivo de la compañía es fomentar la cultura local y acompañar el desarrollo de artistas emergentes. Esta nueva edición del concurso contó con más de 500 inscriptos en La Plata.

Esta propuesta se enmarca dentro del programa de responsabilidad social de Camuzzi, a través del cual la distribuidora refuerza su compromiso con las comunidades en las que opera. Con ediciones previas en La Pampa, Bahía Blanca, Tandil, Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Mar del Plata, Bariloche, Neuquén y Tierra del Fuego, la iniciativa ya alcanzó a más de 5.000 artistas, promoviendo la cultura local y generando nuevas oportunidades en todo el país.