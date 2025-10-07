El equipo de la UNLP obtuvo una mención de honor en el Mundial de Programación en Azerbaiyán

El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, recibió a los tres estudiantes que representaron a la UNLP en la edición 2025 de la International Collegiate Programming Contest (ICPC), la competencia universitaria de programación más prestigiosa a nivel mundial, celebrada recientemente en Bakú, Azerbaiyán.

Integraron la delegación Joaquín Inama, de 5° año de la Licenciatura en Matemática; Joaquín Gavernet, de 4° año de Ingeniería en Computación; y Ulises Pereira, de 5° año de la misma carrera. El equipo fue acompañado por su coach, Matías Fluxa, ingeniero eléctrico egresado de la UNLP, y su co-coach, Rodrigo Miguel, con la coordinación académica de la docente Alejandra Schiavoni, de la Facultad de Informática.

El conjunto platense logró resolver cinco de los doce problemas planteados durante la competencia, ubicándose en el octavo puesto a nivel latinoamericano y obteniendo una Mención de Honor por su desempeño. La ICPC reúne a los mejores programadores universitarios del mundo, quienes deben resolver complejos desafíos algorítmicos y matemáticos en tiempo limitado. Los representantes de la UNLP compitieron con delegaciones de universidades de Estados Unidos, Europa, Rusia y China.

“Este logro refleja la solidez académica de nuestra Universidad y el esfuerzo de cada estudiante. Es un orgullo ver cómo nuestros jóvenes se destacan en escenarios internacionales tan exigentes”, destacó López Armengol, quien además reafirmó el compromiso institucional de seguir apoyando la formación y el desarrollo de los equipos competitivos.

El equipo de la UNLP participa de la ICPC desde 2022. Luego de alcanzar en 2025 el puesto 14 en la final latinoamericana de Salvador de Bahía, Brasil, consiguieron su clasificación al mundial de Azerbaiyán. Como parte de su preparación, realizaron un curso intensivo de dos semanas en la Universidad de Campinas, Brasil.

Desde 2024, la Facultad de Informática implementa un Taller de Programación Competitiva y promueve una comunidad de estudiantes que entrenan para este tipo de certámenes. La participación del equipo fue posible gracias al apoyo económico de la Universidad y al acompañamiento de empresas tecnológicas.