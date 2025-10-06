Nuevo paro docente con impacto dispar en las escuelas de La Plata

Los docentes bonaerenses nucleados en la lista Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (SUTEBA) realizarán este miércoles un nuevo paro en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales.

La medida, que se enmarca en la Jornada Nacional de Lucha convocada por CTERA, tendrá un impacto dispar en La Plata, Berisso y Ensenada, ya que el sector disidente posee representación en un número reducido de escuelas.

Según explicaron desde el espacio, el reclamo apunta a la recomposición salarial y la actualización de haberes acorde al costo de la canasta familiar. Además, exigen el cumplimiento de acuerdos paritarios y mayores recursos para infraestructura escolar.

La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales y forma parte de una serie de medidas que la Multicolor viene impulsando en distintos puntos del país, en el marco de una conflictividad docente que persiste ante la falta de respuestas del Gobierno provincial y nacional.