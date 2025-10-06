El Jardín de Infantes N° 913 de Alejandro Korn ya lleva el nombre “República Argentina”

Con una emotiva ceremonia, el Jardín de Infantes N° 913 de Alejandro Korn celebró la imposición de nombre de su institución, que desde hoy se denomina oficialmente “República Argentina”, en el marco del proyecto educativo “Un nombre para nuestro jardín”, una iniciativa que busca fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia en cada comunidad educativa.

El viernes por la tarde, el intendente Nicolás Mantegazza acompañó el acto junto a la directora Laura Curello, la jefa distrital Sandra Tort, la secretaria de Educación Eleonora Vázquez, la presidenta del Consejo Escolar Romina Arce, y demás autoridades locales y educativas.

Durante el encuentro se descubrió la placa con el nuevo nombre y se compartieron palabras alusivas que destacaron la historia, el crecimiento y el compromiso de la institución con la formación de las infancias de San Vicente.

La historia del Jardín N° 913 se remonta a sus primeros años de funcionamiento en el barrio Los Naranjos / Mataderos de Alejandro Korn, donde comenzó a desarrollarse en turno tarde, en la calle Salvador Arcuri y Buenos Aires. Su primera directora fue Lorena Beracochea, y más tarde se creó el cargo de secretaría para acompañar el crecimiento del establecimiento.

En 2015, asumió la dirección Andrea Toledo, quien desempeñó una destacada labor hasta su jubilación en mayo de 2024. Durante su gestión, y con el acompañamiento del Municipio, se logró la apertura de una nueva sección, ampliando la oferta educativa para las familias de la zona.

El proceso de elección del nombre comenzó en febrero de 2023, cuando el equipo docente, junto a las familias y los alumnos, se propusieron elegir una denominación que reflejara los valores del jardín y su compromiso con la comunidad. Tras un trabajo de investigación y debate, se realizó una votación abierta en la que la comunidad eligió el nombre “República Argentina”, símbolo de unidad, identidad nacional y amor por la educación pública.

La actual directora Laura Curello, quien asumió en agosto de 2024, expresó la emoción de concretar este paso histórico para la institución: “Este nombre representa un compromiso con la educación, con la identidad nacional y con la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables. Es una manera de recordar el valor que tiene nuestro jardín para cada uno que forma parte de él”.

Por su parte, el mandatario local destacó la importancia de acompañar y fortalecer el trabajo de las instituciones educativas del distrito, y señaló que “cada escuela, cada jardín, es un espacio fundamental donde se construye el futuro de nuestros chicos y chicas con valores, identidad y pertenencia”.