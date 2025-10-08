Un camión perdió un container con pollo congelado en la Autopista 25 de Mayo

Un grave incidente vial se registró alrededor de las 6 de la mañana en la estratégica interconexión entre la Autopista 25 de Mayo y la autopista Buenos Aires-La Plata, generando importantes demoras para los conductores que se dirigían hacia la capital bonaerense. Un camión semirremolque perdió el acoplado que transportaba un container con 43 toneladas de pollo congelado, el cual volcó sobre la calzada y bloqueó casi por completo la circulación. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni víctimas fatales.

Según informaron fuentes policiales y diversos medios locales, el camión circulaba por una curva pronunciada en el enlace entre la 25 de Mayo y la Autopista a La Plata, un tramo donde la velocidad recomendada para vehículos de gran porte es de aproximadamente 30 kilómetros por hora. En ese punto, la parte delantera izquierda del rodado impactó contra el guardarrail. Por el peso del container, la estructura del acoplado cedió y se desprendió, provocando la caída de la carga sobre la cinta asfáltica. El accidente también provocó una fuga de líquido de frenos del sistema del tráiler y de gasoil, tanto del motor refrigerante del container como del propio camión.

Esta reducción generó extensas filas de vehículos desde las primeras horas de la madrugada y se mantuvo durante buena parte de la mañana, afectando la zona de Puerto Madero. Por otro lado, el conductor del camión fue asistido en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para controles, aunque no presentaba heridas de consideración. Pasadas las 7 de la mañana, personal de AUBASA inició las tareas para remover el camión y liberar parcialmente la circulación.