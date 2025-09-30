Comenzó la inscripción para el Salón de Artes Visuales Florencio Molina Campos 2025

El Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti convoca a artistas bonaerenses a participar de la Edición 2025 del Salón Provincial de Artes Visuales Florencio Molina Campos, que año a año reconoce la labor artística bonaerense. La inscripción está abierta hasta el 10 de octubre inclusive.

Podrán participar artistas mayores de 18 años de edad, residentes de la provincia de Buenos Aires. En esta edición la temática es libre y podrán participar todas las expresiones de artes visuales. Por ser un premio adquisición no se admitirán performances, acciones, happening u otras obras de carácter efímero.

El jurado compuesto por Andrea Brunotti, Fernanda Kusel y Lucía Savloff, será el encargado de seleccionar las obras ganadoras que pasarán a formar parte del patrimonio del Museo Pettoruti. Se otorgarán tres premios adquisición de 2.000.000 pesos y habrá tres menciones de honor.