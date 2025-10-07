Perdió el control del auto, chocó contra un poste y volcó en Villa Elvira

Un nuevo accidente de tránsito ocurrió en nuestra ciudad y en esta oportunidad el conductor de un vehículo perdió el control del volante, chocó contra un poste y terminó volcando. Tras las primeras pericias, se presume que el hombre que manejaba lo hacía bajo los efectos del alcohol.

El siniestro vial se registró en la zona de las calles 609 y 117, en la localidad de Villa Elvira y de acuerdo a la información que trascendió, dos personas circulaban a bordo de un automóvil marca Peugeot de color negro, modelo 208, cuando por razones que se intentan establecer despistaron.

En ese marco, colisionaron contra una columna y el coche quedó adentro de una zanja con sus ruedas hacia arriba. Apenas a unos metros de rodado quedó tirado un pack de cervezas, por lo que se busca determinar si los ocupantes venían bebiendo durante su trayecto.

Lo cierto es que cuando los uniformados arribaron al lugar tras ser alertados por el 911, se encontraron con un hombre afuera del auto inconsciente, y un segundo el cual se encontraba atrapado en el interior. Por esta razón tuvieron que intervenir los bomberos para rescatarlo.

Asimismo, se solicitó una ambulancia y ambos sujetos fueron traslados a un centro de salud. Uno de ellos ingresó al Hospital San Martín, donde quedó internado en un estado reservado, con respiración artificial. Mientras tanto que el otro fue derivado hasta el Hospital Rossi, presentando un fuerte dolor en su brazo, siendo dado de alta poco después.

Algunos de los testigos señalaron que el conductor circulaba bajo los efectos del alcohol, versión que será ratificada o rechazada con la investigación. Por lo pronto, en el caso tomó intervención el personal del Destacamento Aeropuerto, en conjunto con la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 de Delitos Culposos, caratulando la causa como lesiones por accidente.