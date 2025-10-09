Lanzan una campaña para la detección de ambliopía
El Hospital Sbarra organiza una jornada gratuita para diagnosticar la condición en chicos de 8 a 14.
El Hospital pediátrico Dr. Noel H. Sbarra realizará el próximo martes 14 de octubre una campaña para la detección de la ambliopía para niños y niñas de ocho a 14 años.
La Ambliopía es una causa común de discapacidad visual en niños, donde por distintas razones un ojo no se desarrolló del mismo modo que el otro. También se conoce como “ojo vago” y puede causar ceguera o disminución de visión en los niños y niñas de manera irreversible. Para niños de 8 a 14 años: es importante la consulta
Desde el establecimiento informaron que se podrá sacar turnos (sin derivación ni orden médica) para oftalmología a través del WhatsApp del hospital poniendo "Campaña martes 14".