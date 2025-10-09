Todo preparado para la VIII Gala Solidaria de la Fundación Ludovica

La VIII Gala Solidaria de la Fundación Ludovica está cada día más cerca. La cita es el próximo jueves 16 de octubre en 19 y 511 de nuestra ciudad, jornada donde la solidaridad y la cultura se unen a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica.

Este año, la cena show contará con la presentación especial de Agapornis, que le pondrá ritmo y energía a una velada inolvidable. Además, como parte de la tradicional subasta solidaria, los reconocidos artistas Milo Lockett y Ré donarán sus obras para colaborar con la Fundación, entre otros artistas. Seguramente otra de los grandes momentos de la noche será la subasta de la camiseta de la selección de fútbol argentina con la firma de los campeones del mundo y muchas sorpresas más.

Desde la Fundación destacaron: “Cada gala es un momento único que nos permite visibilizar la labor y la importancia de nuestro hospital y de Casa Ludovica, una casa que aloja a los niños y sus acompañantes pacientes del Hospital”

La Gala que se ha convertido en uno de los principales eventos solidarios de la región, tiene como objetivo recaudar fondos para la Fundación que ayuda y asiste al Hospital de Niños Sor María Ludovica y Casa Ludovica fortaleciendo el compromiso con la salud pública y el acompañamiento a las familias que más lo necesitan.

La Fundación precisó que las entradas continúan a la venta y convoca a la comunidad, empresas y organizaciones a sumarse a esta importante noche solidaria que combina música, arte, gastronomía y sorpresas, todo en un marco de encuentro y colaboración. Las entradas se encuentran disponibles en Fundación Ludovica (Calle 14 Nº 1577 e/ 64 y 65). Para más información se puede escribir a [email protected] o comunicarse al 4518214 o por WhatsApp al 221 5860640.