El Nobel de Medicina fue para descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica

La Real Academia Sueca de las Ciencias otorgó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 a los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi, por sus descubrimientos fundamentales sobre la tolerancia inmunológica periférica. El comunicado publicado hoy por la Academia destaca que los ganadores descubrieron cómo se mantiene bajo control el sistema inmunitario, a través de identificar aquellas células responsables de evitar que las células inmunitarias ataquen a los propios tejidos y dañen al organismo: las células T regulatorias.

En los comienzos de la inmunología, muchos investigadores estaban convencidos de que la tolerancia inmunológica solo se desarrollaba debido a la eliminación de células inmunitarias potencialmente dañinas en el timo, a través de un proceso denominado tolerancia central. En 1995, Sakaguchi demostró que el sistema inmunológico es más complejo y descubrió una clase de células inmunitarias hasta entonces desconocidas (las células T reguladoras), que protegían al organismo de las enfermedades autoinmunes.