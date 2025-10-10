Así funcionarán los servicios durante el feriado

Con motivo del feriado nacional de este viernes 10 de octubre, la comuna informó sobre el funcionamiento de los servicios a lo largo de la jornada. No habrá recolección de residuos, por lo que se solicita a los vecinos no sacar la basura a la vía pública. Además, las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán con cronograma de feriado. Por otro lado, no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque sí se realizarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad, y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado, al igual que el sábado 11. Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con total normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas. Por su parte, el cementerio va a estar abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00.

Mientras que la República de los Niños funcionará normalmente y el Parque Ecológico Municipal de 7:00 a 20:00.