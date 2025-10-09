Homenaje en La Plata al Papa Francisco a 5 años de Fratelli tutti

Autoridades municipales y eclesiásticas compartieron un espacio de reflexión sobre los desafíos de la política y la comunidad, inspirados en el mensaje del Papa Francisco sobre la esperanza, la fraternidad y la amistad social como camino común.

Con la presencia del arzobispo monseñor Gustavo Carrara y del secretario de Gobierno, Guillermo Cara, se realizó un emotivo y concurrido conversatorio titulado “A 5 años de Fratelli tutti: la esperanza como bandera” en el Espacio Cultural Aluvión.

En el marco del encuentro, Carrara destacó la alta valoración que tenía Francisco de la política y remarcó que “nos dice a cada uno: ‘vos podés ser protagonista de la esperanza’”. A su vez, agregó que en la encíclica “vamos a encontrar una forma de vida muy humana y, a la vez, con sabor a Evangelio”.

Por su parte, Cara quien además de organizar la charla presentó una reedición de Fratelli tutti como muestra de su vigencia y valor en el contexto actual, expresó: “Divulgar la palabra de Francisco es mantener vivo su llamado a construir una sociedad donde la política esté al servicio del bien común; no hay posibilidad de desarrollar una comunidad si no es con apego a los valores humanos que expone en esta encíclica”.

La actividad convocó a más de 200 personas y propuso reflexionar sobre los desafíos de la política, la fraternidad y la construcción comunitaria basada en la amistad social a partir de las enseñanzas del Papa Francisco.

Además de Carrara y Cara, participaron del evento María Elena Acosta, integrante de la Comisión Nacional y de la Familia Grande Hogar de Cristo, y María Camila Serrangeli, de Cáritas La Plata, junto a referentes sociales y representantes de instituciones religiosas.

Vale destacar que la encíclica del Papa Francisco constituye un llamado universal a la fraternidad y la amistad social y plantea el diálogo y la solidaridad como caminos hacia la paz y el desarrollo integral.