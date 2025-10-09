La Costa fortalece las políticas de infancia y adolescencia con el programa MUNA

La jornada, que contó con la presencia de Natalia Lima, asesora del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y referente del programa, reunió a representantes de las secretarías de Desarrollo Social y Familia, Educación y Bienestar Estudiantil y Salud, áreas que trabajaron de manera articulada en la elaboración del plan.

Lima destacó el compromiso del intendente Juan de Jesús y de todo su equipo en la implementación de esta iniciativa impulsada por distintos ministerios provinciales, entre ellos Desarrollo de la Comunidad, Educación, Trabajo y Salud.“El Partido de La Costa ha crecido muchísimo en esta iniciativa, han sabido aprovecharla al máximo y lograron lo más importante: un trabajo interdisciplinario, donde las infancias y las adolescencias se abordan de manera transversal a todas las áreas de gobierno”, subrayó.

La presentación del Plan de Acción, una etapa clave dentro del programa MUNA que se construye a partir del autodiagnóstico local, permite definir acciones concretas para fortalecer las políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes del distrito.

La secretaria de Educación y Bienestar Estudiantil, Amancay López, destacó el valor de este proceso colectivo:“El Plan de Acción de La Costa aborda tres ejes principales: entornos saludables en la primera infancia, entornos libres de violencia e inclusión educativa. Frente a las problemáticas detectadas en nuestro territorio, trabajamos con los datos locales y definimos con qué acciones las vamos a abordar”.

López también subrayó el reconocimiento recibido por parte de los equipos técnicos de la Provincia, UNICEF y Grupo Pharos, y el acompañamiento del intendente Juan de Jesús.“Fue una jornada muy enriquecedora. Hemos recibido reconocimientos muy necesarios por el trabajo de muchos equipos que quizás son invisibles en la comunicación más masiva, pero que todos los días hacen posible buenas noticias”, expresó.

De esta manera, el Partido de La Costa reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las infancias y las adolescencias, impulsando un trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y las áreas municipales para construir comunidades más justas y equitativas.