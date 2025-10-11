La Fundación Universidad del Deporte une a la UNLP y Estudiantes en una alianza para transformar la formación deportiva

El presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Martín López Armengol, participó de la presentación oficial de la Fundación Universidad del Deporte, una iniciativa impulsada por el Club Estudiantes de La Plata para promover la formación académica y profesional en el ámbito deportivo. El lanzamiento tuvo lugar en el Estadio UNO y fue encabezado por el presidente del club y de la Fundación, Juan Sebastián Verón, ante la presencia de destacadas figuras del deporte, la educación y el empresariado local.

La jornada incluyó un panel con entrevistas y charlas en vivo moderadas por el periodista Walter Queijeiro, donde se abordó la importancia de tender puentes entre el mundo deportivo, el educativo y el empresarial. El proyecto propone crear un ecosistema de cooperación que impulse la profesionalización del deporte, el desarrollo de nuevos conocimientos y la generación de oportunidades laborales vinculadas al sector.

Durante la presentación, Verón destacó la necesidad de una formación integral, en la que lo académico y la experiencia práctica se complementen: “Esa combinación es la que realmente transforma al deportista y a la persona”, afirmó. Además, remarcó que la propuesta no está dirigida solo a los atletas: “Queremos que sea un espacio abierto para todos los que aman el deporte, no solo quienes lo practican, sino también quienes lo estudian, lo analizan o simplemente lo disfrutan”.

Por su parte, López Armengol subrayó el valor del trabajo articulado entre la Universidad y las instituciones deportivas de la región. “Estas cooperaciones permiten a la UNLP aportar su experiencia en capacitación y gestión, y a la vez nutrirse de nuevas perspectivas que fortalecen su compromiso social y su vínculo con la comunidad”, expresó.

Desde Estudiantes explicaron que la Fundación se apoya en la lógica académica que el club viene desarrollando, pero busca trascenderla: “Es un proyecto que genera entusiasmo desde el inicio y no tiene techo. Las posibilidades que abre son infinitas”, aseguraron.

La Fundación Universidad del Deporte articulará programas académicos, becas, formación profesional, investigación y proyectos sociales que vinculen deporte, educación e innovación, con el propósito de generar un impacto social positivo y duradero. Para sus impulsores, el lanzamiento representa “el primer paso de una institución llamada a transformar el futuro del deporte argentino”.