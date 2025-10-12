Feria Sin TACC 2025: un espacio donde el gluten no tiene lugar

La Feria Sin TACC, el primer festival gastronómico dedicado a alimentos libres de gluten, lleva a cabo en su edición 2025 con dos jornadas para degustar platos sin avena, cebada, centeno y trigo, y comprar productos a precios promocionales.

El lugar elegido es el predio ferial de La Rural en Palermo y la consigna es que las personas celíacas y quienes eligen esta alimentación puedan encontrar, en un mismo lugar, una amplia variedad de productos.

Para las personas que quieran acercarse al evento libre y gratuito está estructurado de la siguiente manera en tres espacios: un patio gastronómico con más de 50 stands para comer y puestos para comprar y llevar; y un escenario con charlas y clases entre las 13 y las 18. Como se realiza en un pabellón techado, la feria no se suspende por lluvias, esta vez porque la semana pasada tuvo que ser suspendido por la alerta naranja que fue advertida por el Servicio Meteorológico Nacional por tormentas y ráfagas.

En el día de ayer hubo una gran concurrencia y se espera que hoy también puedan los celíacos y visitantes disfrutar de platos exquisitos y probar nuevos sabores.

El Patio gastronómico cuenta con más de 30 stands y food trucks con 100 platos sin TACC; mesas comunitarias, cerveza, vinos, coctelería, café de especialidad y postres. Propuestas que van de asado, pastas, pizzas y hamburguesas a ceviche, crepes, paellas, ahumados, cocina de mar, arepas y bodegón.

En cuanto al Mercado de productores, son 30 puestos con productos para llevar a casa y precios promocionales: premezclas, panificados, pastas, delicatessen, quesos, embutidos, infusiones, aceites, especias, mermeladas, dulces, snacks, harinas, congelados, galletitas, alfajores, conservas, aderezos, hongos, patisserie, condimentos y bazar.

Y para las personas que quieran saber más de recetas, nutrición y más, están las charlas y clases de cocina, que son realizadas por cocineros, nutricionistas e influencers que comparten conocimientos en el escenario entre las 13 y las 18 horas.