Propuestas culturales para hacer disfrutar este fin de semana

La ciudad ofrece una renovada agenda artístico-cultural con actividades para diferentes gustos y todas las edades en centros culturales, salas y predios de la capital bonaerense.

Este sábado a las 11:00 comienza con el circuito “Mitos y leyendas” del Walking Tour, saliendo desde la piedra fundacional de Plaza Moreno, mientras que a partir de las 12:30 la localidad de Lisandro Olmos celebrará su 114° aniversario con un festival y desfile en la calle 197 y 45.

En esa misma línea, los sábados y los domingos a partir de las 15:00 continúan las visitas guiadas por el mencionado predio de Villa Elisa, que incluyen caminatas por la huerta, el vivero y los distintos senderos del Parque Ecológico.

A su vez, de 10:00 a 16:00, todos los sábados y domingos se puede visitar la Unidad Demostrativa Agroecológica del Parque para recorrer la huerta con hortalizas y aromáticas. También está abierto el vivero de 8:00 a 17:00 con especies ornamentales y forestales. Las actividades son libres y gratuitas y se suspenden en caso de lluvia.

Desde las 16:30, en tanto, se podrá disfrutar de una tarde sinfónica con el Cuarteto de Cuerdas y el tenor Pablo Gaeta en la Glorieta de Plaza San Martín, mientras que el Paseo de Compras Meridiano V en el mismo horario ofrecerá música en vivo con la presentación del grupo Orfebres.

Además, a las 17:00 Plaza Italia será escenario de un espectáculo con las presentaciones de Raninqueo / Rolón, Carla Chávez y Caporales Bolivia Unida, y a las 18:00 el Centro Cultural Julio López recibirá a Andrés Álvarez, Muni y Nina en el marco del ciclo La Plata es Música.

La programación continúa a las 19:00 con un ciclo de música de cámara a cargo del violonchelista José Araujo, quien interpretará las Suites para violoncello solo de Bach en el Teatro Argentino, con entradas gratuitas y reserva online.

El sábado culmina a las 21:00 en la Sala Armando Discépolo (12 entre 62 y 63) con la presentación de la obra Bye Bye. Las entradas son gratuitas y se retiran en boletería una hora antes de la función.