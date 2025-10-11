Propuestas culturales para hacer disfrutar este fin de semana
La ciudad ofrece una agenda cultural variada para todas las edades este fin de semana.
La ciudad ofrece una renovada agenda artístico-cultural con actividades para diferentes gustos y todas las edades en centros culturales, salas y predios de la capital bonaerense.
Este sábado a las 11:00 comienza con el circuito “Mitos y leyendas” del Walking Tour, saliendo desde la piedra fundacional de Plaza Moreno, mientras que a partir de las 12:30 la localidad de Lisandro Olmos celebrará su 114° aniversario con un festival y desfile en la calle 197 y 45.
En esa misma línea, los sábados y los domingos a partir de las 15:00 continúan las visitas guiadas por el mencionado predio de Villa Elisa, que incluyen caminatas por la huerta, el vivero y los distintos senderos del Parque Ecológico.
A su vez, de 10:00 a 16:00, todos los sábados y domingos se puede visitar la Unidad Demostrativa Agroecológica del Parque para recorrer la huerta con hortalizas y aromáticas. También está abierto el vivero de 8:00 a 17:00 con especies ornamentales y forestales. Las actividades son libres y gratuitas y se suspenden en caso de lluvia.
Desde las 16:30, en tanto, se podrá disfrutar de una tarde sinfónica con el Cuarteto de Cuerdas y el tenor Pablo Gaeta en la Glorieta de Plaza San Martín, mientras que el Paseo de Compras Meridiano V en el mismo horario ofrecerá música en vivo con la presentación del grupo Orfebres.
Además, a las 17:00 Plaza Italia será escenario de un espectáculo con las presentaciones de Raninqueo / Rolón, Carla Chávez y Caporales Bolivia Unida, y a las 18:00 el Centro Cultural Julio López recibirá a Andrés Álvarez, Muni y Nina en el marco del ciclo La Plata es Música.
La programación continúa a las 19:00 con un ciclo de música de cámara a cargo del violonchelista José Araujo, quien interpretará las Suites para violoncello solo de Bach en el Teatro Argentino, con entradas gratuitas y reserva online.
El sábado culmina a las 21:00 en la Sala Armando Discépolo (12 entre 62 y 63) con la presentación de la obra Bye Bye. Las entradas son gratuitas y se retiran en boletería una hora antes de la función.