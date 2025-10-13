Revelan cómo es la travesía nocturna de las aves migratorias

Miles de millones de aves arrancan todos los años una travesía desde América del Norte hasta Sudamérica. Lo curioso es que esas viajeras no se mueven igual en todos lados: en el norte, se forman verdaderas “carreteras aéreas” con multitudes de pájaros que avanzan en ráfagas. En cambio, en zonas del trópico, el viaje se vuelve una procesión lenta y constante, como si siguieran un ritmo propio y relajado. Hoy es el Día Mundial de las Aves Migratorias, una efeméride dedicada a concientizar sobre la importancia de conocerlas y protegerlas.

Científicos de los Estados Unidos y Colombia descubrieron ahora que la migración de aves por la noche en los trópicos ocurre de manera pareja y sin los cambios bruscos por el viento o las tormentas que sí marcan (y complican) los viajes de las aves en América del Norte. Con ayuda de radares y micrófonos especiales, los investigadores lograron observar cómo miles de aves cruzan noche tras noche los mismos cielos sudamericanos, casi sin alterar sus planes por las condiciones meteorológicas.

El trabajo fue liderado por Jacob Drucker, estudiante de doctorado en la Universidad de Chicago, en conjunto con científicos de la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM). También colaboraron expertos de la organización SELVA, el Museo Field y la Universidad de Cornell, de los Estados Unidos.