Enorme pérdida generó frenadas y patinadas en 7 y 96

Una enorme pérdida de agua en el medio de la vereda de 7 entre 96 y 97 provocó serios problemas en la circulación durante la jornada del sábado, cuando decenas de motociclistas y ciclistas iban y venían hacia la zona de Villa Montoro o barrio Aeropuerto.

El cruce de 7 y 96 es uno de los más transitados dentro de la zona de Villa Elvira sobre la avenida 7 y el agua que se esparcía desde el ingreso de una casa hacia el cordón de la vereda y desde ese lugar a mitad de cuadra hasta el cruce de la calle 96 por dobla el colectivo de la línea Este.

“Hasta que no se mate alguien no lo van a arreglar”, comentó uno de los comerciantes de la esquina de 7 y 96.

Hasta anoche la pérdida permanecía en la misma avenida, que además es la principal arteria de conexión que tienen los barrios con la parte céntrica de La Plata y está a seis cuadras del cruce de 7 y 90 en donde hay un control policial de vehículos.