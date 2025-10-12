La Orquesta Estable del Teatro Argentino presenta un concierto con obras de Rossini, Mendelssohn y Beethoven

La Temporada Artística 2025 del Teatro Argentino de La Plata continúa con un nuevo concierto sinfónico que se realizará este domingo 12 de octubre, a las 18, en la Sala Alberto Ginastera del Centro Provincial de las Artes, ubicado en la avenida 51 entre 9 y 10. La función forma parte de las actividades impulsadas por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires.

Dirigida por su titular, Carlos Vieu, la Orquesta Estable interpretará un programa integrado por la Obertura de la ópera “La italiana en Argel” de Gioachino Rossini; la Obertura “Las Hébridas” de Felix Mendelssohn; y dos obras de Ludwig van Beethoven: la Obertura “Coriolano”, y la Sinfonía Nº 4.

Las entradas gratuitas podrán reservarse a través del sitio web y las redes sociales del Teatro Argentino. Además, las personas mayores de 65 años contarán con un cupo especial para obtener sus tickets de forma presencial, entre las 12 y las 18, en la boletería del Teatro y presentando su DNI.

El Ciclo Anual de Conciertos continuará el domingo 9 de noviembre con una nueva presentación conjunta de la Orquesta y el Coro Estables bajo el título “Momentos Culminantes del Repertorio Sinfónico-Coral”.

El programa de este domingo combina energía, lirismo y dramatismo. Rossini, a los 21 años, compuso La italiana en Argel, una ópera llena de humor y virtuosismo. Mendelssohn escribió Las Hébridas inspirado por un viaje a Escocia, donde retrató la belleza de la gruta de Fingal. Beethoven aportará el cierre con dos creaciones de su madurez: la poderosa Coriolano, inspirada en un héroe trágico, y la luminosa Sinfonía Nº 4, una obra menos difundida pero considerada una joya del repertorio clásico.