Llega la final de los Juegos Bonaerenses 2025 a Mar del Plata

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y al subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, encabezará este lunes 13 de octubre en Mar del Plata la ceremonia de apertura de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, que reúne a más de 30 mil finalistas de toda la Provincia en la principal competencia deportiva y cultural del país.

El acto, que se desarrollará a partir de las 14 en Las Toscas, contará además con la presencia de deportistas bonaerenses que se destacaron en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) y un importante show musical. Este evento, impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Deportes y en articulación con el Instituto Cultural, es una propuesta que integra a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, generando el espacio deportivo y cultural más convocante del país.

Este año, con 480 mil inscriptos, se superó el récord de 2024 y desde su implementación ininterrumpida, a partir de 1992, los Juegos promueven el acceso a la actividad física y a la expresión cultural, fomentando la identidad local y bonaerense.

Los Juegos Bonaerenses se llevan adelante en tres etapas. La instancia local comenzó en junio y a lo largo de dos meses, los 135 distritos compitieron en las diferentes disciplinas para poder obtener sus clasificaciones a la etapa regional. Superada esta primera etapa, se puso en marcha la instancia mencionada dándole continuidad a la competencia provincial. Luego fue el turno de la Interregional para los deportes de equipo, donde las 16 regiones se reagruparon en 8 zonas, antes de arribar a la Final en Mar del Plata. Entre las principales novedades de esta edición, se destacan la incorporación de las disciplinas taekwondo ITF y pesca en juveniles.