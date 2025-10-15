Noche de Brujas sobre Ruedas vuelve a copar las calles platenses

La tradicional Noche de Brujas sobre Ruedas tendrá su cuarta edición el viernes 31 de octubre con una colorida caravana de disfraces que recorrerá el centro de La Plata.

Desde las 20, con punto de encuentro en Plaza Moreno, cientos de participantes saldrán a pedalear, patinar o caminar por un circuito de 8 kilómetros que pasará por los principales espacios públicos de la ciudad. Habrá música, sorpresas y un premio en efectivo para el mejor disfraz, elegido frente al Museo de Ciencias Naturales. La propuesta es gratuita y abierta a toda la familia.

El año pasado reunió a más de mil personas en una verdadera fiesta urbana de Halloween que combina deporte, arte y diversión. Los organizadores invitan a quienes tengan locales temáticos o servicios relacionados a sumarse escribiendo al 221-508-9808. El regreso está previsto alrededor de las 22, nuevamente en Plaza Moreno.