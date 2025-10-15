En Perú presentaron la candidatura de La Plata como sede del X Congreso de la Lengua Española 2028

Comenzó ayer en la ciudad peruana de Arequipa el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) y dicho evento en esta edición tiene algo especial, que La Plata fue presentada como candidata como sede del mismo en 2028. Y además, la respaldan más de 300 instituciones públicas y privadas platenses.

La delegación que llegó a Arequipa la delegación está encabezada por el presidente de la filial La Plata de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Hugo Mársico. Este encuentro se realiza cada tres años y cuenta con el aval de la Real Academia Española.

Recordemos que, en noviembre de 2022 y durante una ceremonia realizada en el Coliseo Podestá se lanzó la candidatura de La Plata para 2028. Entre las instituciones educativas que respaldan esa iniciativa están la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Católica de La Plata, la Universidad del Este y la Universidad Tecnológica Nacional.

Y en 2024 el jefe comunal Julio Alak junto al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se reunió con la junta promotora donde expresaron el deseo de que la capital de la Provincia sea la sede en 2028: “La Plata es una ciudad importante, como capital de la provincia de Buenos Aires y asiento de una de las universidades nacionales más prestigiosas del país”, declaró el jefe comunal.

Por su parte, Bianco agregó: "Sin lugar a dudas somos un lugar adecuado para la realización de un evento tan relevante como el Congreso Internacional de la Lengua Española y estamos trabajando para que esa posibilidad se concrete, lo que nos emocionaría mucho", había declarado el año pasado.

La Junta Promotora CILE La Plata 2028 está integrada por la UNLP, el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires, la SADE Nacional y Filial La Plata, el Colegio de la Abogacía La Plata, la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas, la Municipalidad de La Plata, el Viceconsulado de España en La Plata (Cristian Foyth López), el Consulado de Perú en La Plata, la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Salud AIDAS, la Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER, la Fundación Pro Humanae Vitae y la Asociación Iberoamericana de Profesionales de la Comunicación Judicial.

En el comité expresaron que el CILE en La Plata “traerá beneficios adicionales a la ciudad, con un impacto positivo en las entidades culturales y sociales, el hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte”.