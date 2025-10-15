Detectan mutaciones genéticas que anulan insecticidas en granjas avícolas

Durante años, las granjas avícolas de Argentina han recurrido al uso intensivo de insecticidas piretroides para controlar las poblaciones de moscas domésticas (Musca domestica), que por ser transmisoras de enfermedades afectan considerablemente los niveles de productividad. Ahora, un estudio de especialistas del CONICET reveló que ese enfoque ha comenzado a fracasar en muchas granjas avícolas dado que esos insectos desarrollan mutaciones genéticas que los vuelven resistentes a ese tipo de control químico. El avance, publicado en la revista científica Journal of Economic Entomology, aporta información para desarrollar estrategias de control efectivas.

“La base de la problemática se centra en que se utilizaron durante mucho tiempo insecticidas piretroides como herramientas de control químico (con el progresivo aumento de las dosis) que derivó en una selección de individuos con características genéticas para sobrevivir a los mismos. Como resultado, los controles dejaron de ser efectivos”, explica Ariel Toloza, director del estudio e investigador del CONICET en el Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas de Villa Martelli (CIPEIN, CONICET-UNIDEF), en la provincia de Buenos Aires.