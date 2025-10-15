La sinfonía que nació del despecho

En 1827, Hector Berlioz se enamoró de una misteriosa actriz irlandesa. El músico quedó prendado de la joven tras verla en el papel de Ofelia de la obra Hamlet durante una visita de su compañía a París y le escribió algunas cartas, intentando darse a conocer, pero no llegó a encontrarse con ella antes de que regresara a Inglaterra. Harriet Smithson había causado una impresión huracanada no solo en Berlioz, sino también entre todos los románticos franceses, por lo cual abundaban los rumores sobre ella. Bastaba nombrarla para alborotarle la sangre a más de uno.

Nacida en Ennis, Irlanda, en 1800, su padre dirigía un teatro en Cook's Lane, cerca de la actual calle O'Connell, y su madre interpretaba papeles menores. Harriet se dedicó a la actuación a raíz de la mala salud de su padre y pronto debutó en el escenario en el Teatro Cron Street de Dublín. En 1817 viajó a Inglaterra y, aunque carecía de experiencia, llamó la atención, y para 1818 actuaba en Drury Lane. Si bien era una excelente actriz, su voz carecía de la potencia necesaria para alcanzar un éxito rotundo en el vasto Teatro Drury Lane. Sin embargo, fue en Francia donde realmente alcanzó su verdadero reconocimiento.

En París, como protagonista de Romeo y Julieta de Shakespeare, conmovió a un público abarrotado, entre el que se encontraban celebridades como Hugo, Delacroix, Deschamps, Gautier y Dumas, y, por supuesto, Hector Berlioz, quien por entonces era un joven compositor en ascenso, y que quedó fascinado no solo por la obra, sino que se enamoró hasta los tuétanos de la protagonista. Berlioz no intentó ocultar sus sentimientos y fue desmedido en sus manifestaciones. Sin embargo, ella no correspondió a ese sentimiento y no volvieron a verse durante varios años. Fue durante esta época, al no lograr conquistarla, que compuso su Sinfonía Fantástica. La obra fue estrenada en 1830, y la partitura está dedicada a Nicolas I de Rusia, para agradecer una invitar a dar conciertos por ese país al año siguiente.

El despecho de Berlioz ante las posibles relaciones de una mujer que ni siquiera le conocía quedó plasmado en una obra que acabaría siendo una de sus creaciones más célebres e inspiradas. En ella, las tribulaciones por la amada —que dejó en ruinas el alma del personaje— se une a los maleficios e invocaciones de un aquelarre de brujas. El nacimiento de esta sinfonía fue un proceso complejo: Berlioz debía estrenarla en mayo de 1830, pero surgieron tantos problemas que el compositor desistió y apartó la obra temporalmente. Los obstáculos iban desde el tamaño del escenario, no lo suficientemente grande para que cupiera toda la plantilla orquestal; hasta la falta de tiempo, que hizo que Berlioz reciclara música de obras suyas anteriores para poder agilizar el proceso compositivo. Pese a la cancelación del estreno, la sinfonía no tuvo que esperar mucho para ser presentada ante el público, ya que surgió una nueva oportunidad de interpretarla a finales de ese mismo año.

Se reencontraron años después en un concierto en París. Esta vez, se forjó una relación más amistosa y estrecha. En octubre de ese mismo año, se casaron discretamente en París, ante la presencia de Liszt. Al año siguiente se mudaron a Montmartre, donde nació su hijo Louis en agosto de 1834. No obstante, años después, el matrimonio entre Harriet y su esposo se volvió tenso, en gran parte debido al fracaso de Harriet como actriz y a sus celos por el éxito y la popularidad de su esposo entre las mujeres que lo admiraban y buscaban embelesadas un encuentro. Diez años después se separaron, y Harriet comenzó a sufrir una parálisis que la dejó incapacitada para hablar y moverse. La inscripción en la cripta de Montmartre, que guarda los restos de esta actriz que alcanzó renombre internacional, dice: Henriette Constance Berlioz Smithson, de soltera Ennis en Irlanda, murió en Montmartre el 3 de marzo de 1854 .