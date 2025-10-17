La Cámara Electoral ordenó reimprimir los afiches de LLA

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió la reimpresión de los afiches de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires para incorporar la imagen de Diego Santilli. El exdirigente del PRO había sido confirmado anteriormente por el tribunal como primer candidato a diputado nacional del espacio, luego que de la baja de José Luis Espert.

El fallo, emitido este jueves, establece la adecuación de todo el material proselitista y comunicacional para reflejar correctamente la nómina oficializada, en cumplimiento con las normas de transparencia electoral.

En la resolución, la CNE dispuso que sea la Junta Electoral Nacional de Buenos Aires la que “arbitre los medios necesarios para distribuir en la mayor medida posible los afiches actualizados, sin retrotraer etapas ya concluidas ni modificar el material esencial ya preparado para la constitución de las mesas de votación, de modo de no generar riesgo alguno al adecuado desarrollo del proceso electoral en marcha”.

La decisión se produjo tras una denuncia presentada por el propio Santilli, quien advirtió que en distintos municipios circulaban carteles y boletas sin su rostro, pese a haber sido ratificado por la Justicia como cabeza de la lista. La CNE consideró que esa omisión “podría inducir a confusión al electorado” y ordenó garantizar la “igualdad de condiciones”.